Радикал в Гонконге получил пять лет тюрьмы за изготовление бутылок с "коктейлем Молотова"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Суд Гонконга приговорил радикального участника протестных акций к пяти годам тюрьмы за изготовление бутылок с зажигательной смесью. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

40-летний антиправительственный активист был задержан в ноябре 2019 года, когда он возвращался после участия в очередных массовых беспорядках. Полиция обнаружила в его рюкзаке четыре бутылки с "коктейлем Молотова" и два газовых баллона, а также респиратор, защитную каску и другие предметы. В ходе последовавшего обыска на складе, где работал задержанный, было найдено 100 литров бензина, хранившегося в пяти контейнерах, два самодельных взрывных устройства и другие улики.

Следователи также вскрыли в телефоне активиста переписку, в которой он с группой лиц обсуждал планы совершения различных атак в городе с использованием "коктейля Молотова".

В 2019 году в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 10 тыс. правонарушителей, костяк которых составляли студенты и молодежь.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.