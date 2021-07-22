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Министр цифрового развития Амурской области получил травмы во время отдыха

Характер повреждений не уточняется

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. Глава Министерства цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков получил травмы во время отдыха в пригороде Благовещенска и находится в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Известно, что он отдыхал на одной из баз неподалеку от Благовещенска. Предварительно, во время конфликта был травмирован. Сейчас находится в больнице", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер травм министра.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "Информационные системы (по областям применения)". С января 2021 года является министром цифрового развития и связи Амурской области.

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