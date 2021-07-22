Прокуратура начала проверку после подачи самолетом Москва - Пермь сигнала тревоги

ТАСС, 22 июля. Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после инцидента на борту самолета Москва - Пермь, подавшего сигнал тревоги при посадке. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В четверг источник в авиационных кругах сообщал ТАСС, что пассажирский Airbus A-320 Москва - Пермь подал сигнал тревоги при снижении. Самолет штатно сел в аэропорту назначения, рассказал источник.

"Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту судна находились 130 пассажиров, в том числе семь детей, пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщили в прокуратуре, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1394 по маршруту Москва (Шереметьево) - Пермь, совершил посадку в штатном режиме в Перми в 00:22 (22:22 мск). Командир воздушного судна Airbus сообщил о падении давления в пассажирской кабине, после руководитель полетов аэропорта объявил тревогу. К месту посадки была направлена аварийно-спасательная команда, организован выезд следственно-оперативной группы.