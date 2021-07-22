Площадь лесного пожара в Югре выросла до 1,2 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Один локализованный пожар зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил в четверг окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Утром в среду в Югре было семь лесных пожаров на площади 1,074 тыс. га, три из них были локализованы на площади 67 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 22 июля на территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар на территории Березовского лесничества", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Авиалесоохране Югры, площадь данного локализованного пожара составляет 1 250 га.

По данным региональных властей, всего с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано более 250 лесных пожаров на общей площади свыше 15,5 тыс. га. В прошлом году на аналогичную дату в регионе произошло более 270 лесных пожаров на площади свыше 60,5 тыс. га. Их причинами стали человеческий фактор и грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.