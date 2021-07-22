При возгорании в административном здании пожарной части на Ямале пострадали два человека

ТАСС, 22 июля. Пожар произошел в административном здании пожарной части в Газ-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Два человека пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"По предварительной информации, пожар начался с дома и перекинулся на пожарную часть - там пострадало только административное здание. В Газ-Сале очень сильные порывы ветра. Жертв нет, предварительно, два человека пострадали", - сказала собеседница агентства.

Площадь, охваченная огнем, пока не установлена.

Глава района Василий Паршаков уточнил, что ночью в Газ-Сале загорелся жилой 12-квартирный дом. "По решению КЧС, всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, выделили предметы первой необходимости. Также обязательно окажем материальную помощь", - написал он в своем Instagram-аккаунте.