В Прикамье пресекли деятельность преступной группы, незаконно выдававшей медсправки

ПЕРМЬ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела из-за получения взяток и изготовления подложных медицинских справок, в том числе об отрицательном тесте на COVID-19, в Пермском крае. Под следствием находятся более 20 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется ряд уголовных дел в отношении группы лиц, состоящей из числа сотрудников одной из коммерческих клиник Перми, должностных лиц ГБУЗ ПК "Пермский краевой клинический наркологический диспансер", ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая психиатрическая больница", ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница", а также в отношении посредников по передаче взяток и коммерческого подкупа. Под следствием находятся более 20 человек", - сказал собеседник ведомства.

Уголовные дела возбуждены за посредничество, передачу и получение взяток, коммерческий подкуп и изготовление подложных официальных документов. Установлено около 50 преступлений различной степени тяжести.

Установлено, что преступная группа вела свою деятельность в регионе на протяжении двух лет. За плату медработники выдавали подложные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без фактического осмотра и обследования лиц, о снятии с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медицинских учреждениях без достаточных к тому оснований. Также выдавали листки о временной нетрудоспособности без обследования лиц и подложные тесты об отсутствии COVID-19, фальсифицировали результаты освидетельствования. Устанавливаются новые участники преступной группы.