В Москве установили мужчину, ехавшего на электросамокате с сыном на скорости 50 км/ч

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские установили личность мужчины, который вместе с ребенком ехал по проезжей части на электросамокате на скорости выше 50 км/ч. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.

"Личность нарушителя, который прокатил прошлой ночью своего 10-летнего сынишку по оживленным улицам на электросамокате, установлена. Им оказался 40-летний москвич. Он привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что на мужчину составили административные протоколы за неправильную перевозку детей, езду без мотошлема, неостановку перед стоп-линией.

Максимальная скорость этого электрсамоката - 70 км/ч. Из-за этого был составлен еще и протокол о передаче транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управлять им.