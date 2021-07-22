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Спасатели нашли тела всех 14 погибших в затопленном туннеле на юге Китая

Местные власти продолжают расследование причин ЧП

ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Число жертв инцидента, приведшего к затоплению туннеля на юге Китая, возросло до 14. Как сообщает Центральное телевидение Китая, в четверг спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Инцидент произошел рано утром 15 июля в туннеле в горах Шицзиншань в районе города Чжухай (южная провинция Гуандун). Один из участков туннеля протяженностью 1,16 км затопило во время проведения там строительных работ. В результате 14 человек оказались отрезанными от выходов. К вечеру среды были обнаружены тела 13 человек.

Поисково-спасательная операция, участие в которой принимали около 2,5 тыс. сотрудников экстренных служб, завершена. Местные власти продолжают расследование причин ЧП.

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