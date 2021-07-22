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Во время грозы на Украине погибли два человека

Еще семь получили травмы

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, семь пострадали при падении деревьев во время грозы на Украине в течение минувших суток. Об этом в четверг сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На территории Украины осложнилась погода. В результате падения деревьев погибли два человека и семь госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - отметили в пресс-службе ведомства. По ее данным, в частности, в Донецкой области в результате падения деревьев один человек погиб и семь попали в больницы. Кроме того, еще один человек погиб в результате падения конструкций крыши в Луганской области. За сутки, добавили в ГСЧС, повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

Ведомство также сообщило, что в результате осложнения погодных условий без света остались 99 населенных пунктов. Сработали системы автоматической защиты ЛЭП, в частности в Донецкой, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Тем временем синоптики предупредили, что в четверг дожди накроют центральные, восточные, западные и южные области Украины.

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