После ДТП с шестью машинами в Нижегородской области задержали водителя грузовика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали 47-летнего водителя - предполагаемого виновника ДТП с участием шести автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

В среду в Кстовском районе столкнулись шесть автомобилей, в том числе два грузовика Scania и "Газель". После аварии произошел пожар, в результате жертвами стали три человека, которые находились в отечественном автомобиле.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 47-летний житель Пензенской области, который управлял автомобилем Scania задержан в порядке статьи ст. 91, 92 УПК РФ. Ведется следствие", - сказано в сообщении.

По данным полиции, авария произошла на 4-м км дороги подъезд к Южной промзоне города Кстово. Водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с "Газелью", после чего машина врезалась в другой грузовик, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП "Газель" была зажата между двумя фурами "Скания" и загорелась. После ликвидации пожара в машине обнаружили тела двух мужчин и женщины.