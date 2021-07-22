В Шанхае объявили штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна "Иньфа"

ШАНХАЙ, 22 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Шанхае в связи с приближением к восточному побережью Китая шестого в этом сезоне тайфуна, получившего название "Иньфа" (означает "фейерверк" в переводе с кантонского диалекта китайского языка). Городская метеорологическая служба в четверг ввела синий уровень опасности (пока самый низкий из четырех) из-за сильного ветра.

В ближайшие 24 часа в отдельных частях города порывы ветра будут достигать 33 м/с, а в прибрежных районах - 40 м/с. Город также готовится к грозовым ливням в ближайшие выходные. Местные власти призывают население проявлять бдительность при нахождении на улице, избегать прохода вдоль ветхих строений, не пересекать затопленные улицы и не находиться длительное время на нижних этажах автомобильных парковок и торговых центров, а также в метро при обнаружении там воды.

В настоящее время "Иньфа" классифицируется как сильный тайфун. Скорость ветра в его эпицентре достигает 42 метра в секунду. Тропический циклон находится примерно в 600 км от побережья восточной провинции Чжэцзян и движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 5 км/ч.

Ожидается, что к вечеру 23 июля он доберется до восточной части Восточно-Китайского моря, а в ночь на 25 июля ударит по прибрежным районам провинций Чжэцзян. К тому времени скорость ветра в центральной его части, согласно прогнозам, будет составлять порядка 40 м/с. В провинции Чжэцзян уже объявлен желтый уровень опасности в связи со штормовым ветром и сильным волнением на море.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.