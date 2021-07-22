В Петербурге задержали женщину, которая избила сотрудницу полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Женщина, которая ранее напала на сотрудницу полиции, задержана в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Женщину, которая набросилась на сотрудницу полиции, задержали", - сообщил собеседник агентства.

В Главном следственном управлении СК РФ по городу журналистам сообщили, что женщине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 20 июля возле дома 41, к. 1, по Шуваловскому проспекту в Петербурге. 41-летняя дознавательница УМВД России по Приморскому району возвращалась с работы домой и увидела, как в одном из дворов неизвестная женщина избивает деревянной палкой двоих мальчиков на вид около восьми лет. Сотрудница полиции представилась и потребовала прекратить бить детей. В ответ женщина набросилась на сотрудницу полиции, ударила ее деревянной палкой, после чего дознавательница вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

На следующий день в Главном следственном управлении СК РФ по городу журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").