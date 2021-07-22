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В Татарстане возбудили дело из-за продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса

Злоумышленники продали около 90 поддельных справок

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за продажи подложных медицинских исследований и отрицательных тестов на коронавирус в Республике Татарстан. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

"В настоящее время следственными органами в отношении жителя Зеленодольска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"). В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили работника одной из частных медицинских клиник, который изготавливал фиктивные документы. Всего злоумышленники реализовали гражданам порядка 90 поддельных справок", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали в Казани во время продажи подложной справки об отрицательном тесте на коронавирус в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

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