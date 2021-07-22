{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК и прокуратура проводят проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Омске

На борту находились три члена экипажа и два медицинских работника

ТАСС, 22 июля. Западно-Сибирские прокуратура и следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку после вынужденной посадки в аэропорту Омска из-за отказа автопилота санитарного вертолета. Об этом сообщается в четверг на сайтах этих ведомств.

"Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8", - говорится в сообщении следственного управления.

Прокуратура уточняет, что 21 июля около 13:00 (10:00 мск) вертолет Ми-8 авиакомпании "Utair - Вертолетные услуги", который выполнял санитарный рейс в районное поселение Тевриз, совершил вынужденную посадку в омском аэропорту. "По предварительной информации, командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт убытия по причине отказа системы автопилотирования", - сообщила пресс-служба.

В результате вынужденной посадки вертолета, в котором находились три члена экипажа и два медицинских работника, никто не пострадал. Прокуратура и следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияОмская область
В Адыгее подросток пострадал от удара электротоком на железной дороге
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии
Читать полностью