СК и прокуратура проводят проверку из-за вынужденной посадки вертолета в Омске

ТАСС, 22 июля. Западно-Сибирские прокуратура и следственное управление на транспорте СК РФ организовали проверку после вынужденной посадки в аэропорту Омска из-за отказа автопилота санитарного вертолета. Об этом сообщается в четверг на сайтах этих ведомств.

"Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Ми-8", - говорится в сообщении следственного управления.

Прокуратура уточняет, что 21 июля около 13:00 (10:00 мск) вертолет Ми-8 авиакомпании "Utair - Вертолетные услуги", который выполнял санитарный рейс в районное поселение Тевриз, совершил вынужденную посадку в омском аэропорту. "По предварительной информации, командиром воздушного судна принято решение о возвращении в аэропорт убытия по причине отказа системы автопилотирования", - сообщила пресс-служба.

В результате вынужденной посадки вертолета, в котором находились три члена экипажа и два медицинских работника, никто не пострадал. Прокуратура и следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.