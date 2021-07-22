Жительницу Минусинска направили на лечение за ложное сообщение о минировании МФЦ

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Жительница Минусинска в Красноярском крае направлена на принудительное лечение за ложное сообщение о минировании здания многофункционального центра, чтобы не стоять там в очереди. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В марте в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в учреждении якобы находится опасное устройство. При обследовании территории предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ее обвинили в преступлении по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры").

"Судом установлено, что подозреваемая, у которой обнаружены признаки органического расстройства личности, желая оказаться первой в очереди на сдачу документов в структурное подразделение краевого государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр", совершила телефонный звонок на номер указанного учреждения и умышлено сообщила о том, что здание центра заминировано <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине принудительные меры медицинского характера в виде наблюдения и лечения у врача психиатра", - сообщили в прокуратуре.