Руководство федерального музея "Смоленская крепость" подозревают в мошенничестве

ТАСС, 22 июля. Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудили в отношении руководства государственного музея "Смоленская крепость" в связи выявленными финансовыми нарушениями при установке систем видеонаблюдения и кабельной сети. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управления МВД по Смоленской области.

"В производстве отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, руководство государственного музея "Смоленская крепость", который является федеральным бюджетным учреждением, не исполнило свои обязательства по договору с компанией, проводившей монтаж кабельной сети и установку систем видеонаблюдения. Информация о причиненном ущербе на данный момент не сообщается.

Музей национального значения "Смоленская крепость" создали в Смоленске в ноябре 2020 года, передав в его структуру отреставрированные башни и участки Смоленской крепостной стены - федерального памятника архитектуры, истории и культуры, построенной в конце XVI - начале XVII вв. Новое учреждение возглавил Сергей Пиляк, который ранее работал в департаменте культуры Костромской области.