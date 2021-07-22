Неизвестные угрожали взрывами во всех судах, сети кофеен и ТЦ в трех городах России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Угрозы взрывов в судах, кофейнях и торговых центрах Москвы, Екатеринбурга и Томска поступили на электронную почту спецслужб. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В среду неизвестные прислали на электронную почту спецслужб письмо, в котором угрожали в 15:00 нанести удар с беспилотников по всем судам (включая Верховный суд, Арбитражный и Мосгорсуд) Москвы, Екатеринбурга и Томска, сети кофеен "Кофемания" в столице, торговым центрам "Европейский" и "Авиапарк". Также злоумышленники угрожали взорвать некоторые из них", - сказал собеседник агентства.

В течение дня сотрудники правоохранительных органов обследовали здания, подозрительные предметы обнаружены не были. В это время учреждения были эвакуированы.

В среду пресс-служба Мосгорсуда сообщала о "минировании" Останкинского, Преображенского, Чертановского, Измайловского, Кунцевского, Черемушкинского, Щербинского, Хорошевского, Зеленоградского, Гагаринского, Троицкого, Никулинского районных судов столицы, а также Десятого арбитражного апелляционного суда.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.