В Москве ребенок выпал с четвертого этажа жилого дома

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пятилетний пальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома на козырек подъезда в центре Москвы. Его госпитализировали с множественными травмами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в Тихвинском переулке из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, отеком мозга и рядом других повреждений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент трагедии в квартире находились оба родителя малыша. Никто из членов семьи не состоит на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере. Начата доследственная проверка.