{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ребенок выпал с четвертого этажа жилого дома

Его госпитализировали с множественными травмами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пятилетний пальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома на козырек подъезда в центре Москвы. Его госпитализировали с множественными травмами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера в Тихвинском переулке из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик. Ребенок упал на козырек подъезда и выжил. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом теменной кости, отеком мозга и рядом других повреждений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент трагедии в квартире находились оба родителя малыша. Никто из членов семьи не состоит на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере. Начата доследственная проверка.

Теги
Россия
Следователи выявили нарушения при реконструкции вокзала в Улан-Удэ
Ущерб превысил 30 млн рублей
Читать полностью