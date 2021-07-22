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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Карелии почти достигла 9 тыс. га

Всего в регионе действуют 30 лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров, действующих в Карелии на утро четверга, достигла 8 931,1 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

В связи с пожароопасный обстановкой в Карелии в среду был введен режим ЧС. На вечер среды на территории действовали 38 лесных пожаров на площади 7 200 га (площадь активного горения - 54,1 га), из них 15 пожаров на площади 1 001 га были локализованы.

"На текущий момент в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади 8 931,1 га в Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Медвежьегорском районах. 12 пожаров на площади 414,1 га локализованы", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены около 1 тыс. человек, в том числе силы МЧС, Минобороны РФ, авиалесоохраны, пожарные-десантники из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцы. Для борьбы с огнем привлекаются вертолеты, пожарные поезда, проводится авиапатрулирование - общий налет составил 890 часов.

Наиболее сложная обстановка продолжает сохраняться в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском и Муезерском районах. Везде ведутся работы по созданию минерализованных полос, производится отжиг. Угрозы для населенных пунктов на данный момент нет.

Ранее глава Карелии обратился с просьбой к федеральному центру выделить республике дополнительно 100 млн рублей на борьбу с лесными пожарами и продолжение авиапатрулирования. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республику вернется жаркая погода, что осложнит работу пожарных. При этом в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным накануне, глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что локализовать лесные очаги возгорания планируется к вечеру субботы.

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