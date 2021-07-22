Суд обратил в доход государства имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей", - сказали в суде.

Адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что обжалует решение суда.

"Басманный суд рассмотрел иск Генпрокуратуры об обращении взыскания на имущество, которое, по их мнению, было приобретено Арашуковыми в нарушение антикоррупционного законодательства. Стоимость имущества составила более 1 млрд 300 млн рублей, по версии прокуратуры. В ходе длительного процесса Генпрокуратура отказалась от требований в отношении двух квартир: в Черкесске и Ставрополе и части предметов роскоши. В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объеме. Данное решение суда мы относим к необоснованным и незаконным. Доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятии антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом. Будем обжаловать это решение суда", - сказал Постанюк.

Ранее было установлено, что Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. рублей. При этом Рауль Арашуков с 2007 по 2017 год заработал 65 млн 917 тыс. рублей, его сын с 2009 по 2018 год заработал 15 млн 651 тыс. рублей. Среди имущества, обращенного в пользу государства, - более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например, "Газпром межрегионгаз". Среди них автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. Кроме этого в доход поступило несколько земельных участков и 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши. Для сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами "имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников". При этом легальные источники дохода, которые позволили бы родственникам, водителям и охранникам приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автомобили, отсутствуют, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Дело Арашуковых

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Рауль Арашуков является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей. Им предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В новость внесена правка (12:56 мск) - передается с уточнением ссылки, верно - сообщили в суде.