{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рабочий погиб во время обвала на шахте в Приморье

Возбуждено уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Рабочий ООО "Приморскуголь" погиб после обвала породы на участке горных работ в Приморском крае. Как сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

"19 июля на территории Разрез-правления "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" на участке горных работ в результате обвала породы получил травмы и скончался 52-летний рабочий. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, изъята соответствующая документация, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 

ООО "Приморскуголь" - одно из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока. Оно создано в 1943 году на базе всех угледобывающих предприятий Приморья.

Теги
РоссияПриморский край
Пожар в квартире на юго-востоке Москвы потушили
Пострадал один человек
Читать полностью