Рабочий погиб во время обвала на шахте в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Рабочий ООО "Приморскуголь" погиб после обвала породы на участке горных работ в Приморском крае. Как сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

"19 июля на территории Разрез-правления "Новошахтинское" ООО "Приморскуголь" на участке горных работ в результате обвала породы получил травмы и скончался 52-летний рабочий. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, изъята соответствующая документация, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

ООО "Приморскуголь" - одно из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока. Оно создано в 1943 году на базе всех угледобывающих предприятий Приморья.