На экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера возбудили второе уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве парка в городе Звереве. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Уголовное дело стало вторым, возбужденным против бывшего чиновника. Майера арестовали 26 декабря 2020 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Причиной задержания стали нарушения при освоении средств по нацпроекту "Жилье и городская среда", выделенных на благоустройство парка Вересаево в Ростове-на-Дону.

"Без проведения конкурса на выбор территории для благоустройства Майер распорядился выделить 43,5 млн рублей на благоустройство парка в городе Звереве. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что финансирование осуществлялось по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта 2020 года.