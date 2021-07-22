В Якутии проведут взрывные работы для улучшения ситуации с лесными пожарами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Партию взрывчатых веществ доставят в Якутию в ближайшее время для локализации и ликвидации лесных пожаров. С помощью взрывных работ будут очищать почву до минерального слоя, на котором отсутствуют горючие материалы, сообщает пресс-служба Рослесхоза в четверг.

"Локализацию и ликвидацию лесных пожаров в Якутии проведут взрывными работами. Дополнительную партию взрывчатых веществ в ближайшее время доставят в Якутию. Взрывные работы проводятся, чтобы предотвратить распространение лесных пожаров созданием минерализованных полос (речь об очищении территорий от лесных горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, в республике фиксируется снижение площади лесных пожаров, однако регион по-прежнему остается самым горимым в стране.

"За вчерашний день в Якутии потушено шесть пожаров на площади, пройденной огнем, 94 080 га. По состоянию на начало суток 22 июля в республике идет тушение 113 пожаров на площади 690 356 га", - отмечается в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.