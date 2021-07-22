Суд Дагестана приговорил фотографа к ограничению свободы за жестокое обращение со львенком

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к шести месяцам ограничения свободы 18-летнего жителя Краснодарского края за жестокое обращение со львенком. Животное в прошлом году спасли зоозащитники, вывезя в Центр реабилитации в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Мировым судьей судебного участка № 25 города Избербаша с участием государственного обвинителя городской прокуратуры вынесен приговор в отношении 18-летнего жителя Краснодарского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным"). Суд назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев", - сообщил представитель надзорного ведомства.

По его словам, в судебном заседании было установлено, что в 2019 году осужденный, приобретя львенка для платных фотосессий, перевез его в Избербаш, где жестоко обращался с животным, содержал в ненадлежащих условиях, голоде и для усмирения причинял увечья.

В марте прошлого года после обнаружения львенка с увечьями в Избербаше ветеринары и зоозащитники для оказания необходимой медицинской помощи вывезли животное в Центр реабилитации "Спаси меня" в Челябинске. Уголовное дело по факту жестокого обращения со львенком было возбуждено в конце июня прошлого года.