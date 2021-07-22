Бизнесмена Быкова обвинили в подстрекательстве к покушению на убийство двух человек

КРАСНОЯРСК, 22 июля. /ТАСС/. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову в окончательной редакции предъявлено обвинение в подстрекательстве к совершению убийства по найму и покушении на убийство двух лиц по найму в период с 2004 по 2005 годы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК РФ.

Быков находится под стражей по обвинению в подстрекательстве к убийству по найму бизнесмена Андрея Неколова, застреленного утром 18 января 2005 года четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска. Ранее сообщалось, что его также проверяют на причастность к подстрекательству к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, покушение на него произошло 1 ноября.

"Следственными органами <...> Анатолию Быкову с учетом полученных в ходе расследования уголовного дела доказательств предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к совершению убийства по найму"), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц по найму").

По данным СК, Быков в течение октября 2004 года дал указание убить 42-летнего, а затем и 38-летнего бизнесменов. 1 ноября киллер из автомата Калашникова расстрелял автомобиль одного из бизнесменов, но не попал в самого водителя. После неудавшегося убийства злоумышленник выследил 42-летнего бизнесмена, которого убил из пистолета ТТ 18 января 2005 года. Свою причастность к совершенному преступлению обвиняемый отрицает. В ближайшее время органами предварительного следствия планируется уведомить потерпевших, обвиняемого Быкова и его защитников об окончании предварительного расследования и предоставить материалы уголовного дела для ознакомления.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Весной этого года Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Науменко и Войтенко. Дело рассматривается судом присяжных. Судебные заседания проходят без допуска журналистов. Также Быков подозревается в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов.