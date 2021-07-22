После падения девочки с шестого этажа недостроенного дома в Ленобласти возбудили дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после падения 11-летней девочки с шестого этажа недостроенного здания в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту падения несовершеннолетней девочки с шестого этажа незавершенного объекта капитального строительства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 июля девочка, находясь в компании с другими подростками на территории строительного объекта компании ООО "Стайл-Строй" в деревне Горбунки, упала с высоты шестого этажа. Ее телесные повреждения оцениваются как тяжкие.

Следствием установлено, что данный строительный объект в нарушение действующих правил безопасности при ведении строительных работ не оснащен охранно-защитными ограждениями, предназначенными для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли документацию, представляющую интерес для следствия.