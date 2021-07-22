В Реутове три человека пострадали при падении лифта на складе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Лифт с людьми упал на складе в подмосковном Реутове, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Реутове на складе на Транспортной улице произошло падение лифта с третьего этажа. Травмы получили три человека, находившиеся в нем. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству подтвердили факт происшествия.

Это уже второе падение лифта на складе на территории Московского региона за последнее время. 15 июля на складе на улице Иловайской в результате падения грузового лифта с высоты пяти метров пострадали двое рабочих 38 и 39 лет. С различными травмами они доставлены в медицинские учреждения.

Прокуратура Реутова начала проверку по факту происшествия. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, содержанию и обслуживанию лифтового оборудования, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", - сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.