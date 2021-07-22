Девушка, сбившая на машине трех детей в Москве, обжаловала свой арест

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Москвичка Валерия Башкирова, обвиняемая в совершении ДТП с участием трех детей на улице Авиаторов в столице, двое из которых скончались, подала жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда, который избрал ей меру пресечения.

"Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября", - сказали в пресс-службе.

Тверской суд Москвы в понедельник по просьбе прокуратуры изменил Башкировой меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, установив срок ареста до 16 сентября. Ей предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Днем 16 июля на улице Авиаторов водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер 17 июля вечером. У девятимесячного ребенка сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.