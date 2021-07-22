Врачу-репродуктологу избран домашний арест по делу о торговле детьми суррогатных матерей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался арестовывать врача-репродуктолога и акушера-гинеколога столичной клиники "Центр ЭКО" Алену Дружинину, задержанную в рамках уголовного дела о торговле детьми, рожденных от суррогатных матерей. Представляющий интересы клиники Калой Ахильгов уточнил ТАСС, что кандидату медицинских наук Дружиной избран домашний арест на два месяца.

"Пресненский суд Москвы отклонил ходатайство следствия об избрании Дружининой меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав подозреваемой домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

При этом адвокат отметил, что прокуратура в ходе рассмотрения ходатайства столичного СК была против заключения врача-репродуктолога в СИЗО. Женщине обвинение пока не предъявлено, добавил юрист.

Ранее источник ТАСС уточнил, что в деле врача Дружининой речь идет об обнаруженных полицейскими в июне прошлого года в одной из столичных квартир младенцах, которые были рождены по программе суррогатного материнства. В деле, которое возбуждено по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), других фигурантов, кроме врача-репродуктолога, пока нет.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.