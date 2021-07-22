Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области из-за засухи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации вводится на 39 территориях Свердловской области из-за засухи. Ущерб от нее превышает 4 млрд рублей, написал в четверг в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Я принял решение с сегодняшнего дня ввести режим ЧС из-за засухи. Режим распространяется на 39 территорий. Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 млрд рублей", - написал губернатор.

Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.

В регионе с мая стоит жаркая и засушливая погода. Температура воздуха чаще всего держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Например, 2 июля она достигла 39,2 градуса. Ранее вопрос о введении режима ЧС поднимался депутатами, властями некоторых муниципалитетов и аграриями.

О введении на территории региона режима ЧС из-за засухи ранее сообщили и в правительстве Курганской области, он начнет действовать с 27 июня.