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ФСБ пресекла канал контрабанды оружия, организованный владимирским военным пенсионером

Он организовал канал поставки составных частей вооружения, в том числе гранатометных оптических комбинированных прицелов на сумму более 500 тыс. рублей

ВЛАДИМИР, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Западному военному округу, Владимирской, Ростовской, Белгородской областям пресекли канал контрабандной поставки оружия, организованный военным пенсионером из Владимира. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации совместно с Управлениями ФСБ России по Западному военному округу, Ростовской и Белгородской областям комплекса оперативно-разыскных мероприятий, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Владимира Ковальчука В. Г., причастного к контрабанде составных частей российского вооружения", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, военный пенсионер организовал канал контрабандной поставки составных частей вооружения, в том числе гранатометных оптических комбинированных прицелов "ГОК-9" на сумму более 500 тыс. рублей.

В августе 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта. В результате проведенного обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты изделия и предметы военного назначения, подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области. В 2021 году Свердловский районный суд Белгорода признал Ковальчука виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей") и назначил ему наказание в виде одного года и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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