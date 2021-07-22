В Москве задержали подозреваемого с 400 упаковками поддельных экспресс-тестов на COVID-19

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московские полицейские задержали подозреваемого при передаче 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на Суздальской улице оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, который в рамках оперативного эксперимента передал им 400 упаковок фальсифицированных экспресс-тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции общей стоимостью 160 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Мужчин пояснил полицейским, что купил тесты на одном из известных сайтов и, чтобы заработать, перепродавал их по более высокой цене по объявлениям в интернете. Стоимость одной упаковки варьировалась от 400 до 700 рублей. Согласно Государственному реестру медицинских изделий, изъятые тесты не зарегистрированы на территории РФ.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в отношении 23-летнего москвича возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных и незарегистрированных медицинских изделий). "В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ходе допроса он дал изобличающие показания", - сообщила Иванова. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 2,5 млн рублей.