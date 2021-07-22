СК предъявил обвинение рецидивисту после убийства полицейского в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники краевого следственного управления СК РФ предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа неоднократно судимому 57-летнему мужчине, который, по версии следствия, убил полицейского и сжег его машину и тело под Барнаулом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Следственного комитета.

14 июля пропал участковый уполномоченный полиции отдела по Ленинскому району Барнаула. В его поисках были задействовали все силы УМВД по Барнаулу: следственно-оперативную группу ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, пять кинологических расчетов, сотрудников МЧС, квадрокоптеры. Тело полицейского обнаружили на следующий день на полевой дороге в направлении аэропорта вместе со сгоревшим автомобилем. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве полицейского.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 57-летнему неоднократно судимому мужчине в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России Барнаула поехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки мужчине о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Злоумышленник, желая отомстить, попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой оружие. Находясь на заднем сиденье автомобиля, рецидивист произвел прицельный выстрел в голову стража порядка. После недалеко от населенного пункта он поджог тело полицейского и его автомобиль.

"В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проведены первоначальные следственные действия, в том числе проверка показаний на месте, где обвиняемый показал, каким способом совершил преступление", - отмечается в сообщении.