На Ставрополье задержали восьмерых человек, подозреваемых в экстремизме

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Силовики задержали восемь человек, которые подозреваются в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

"В рамках сопровождения уголовного дела ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") дополнительно установлены восемь участников экстремистского сообщества, осуществляющих пропаганду идей указанной организации, а также вовлечение новых адептов. 21 и 22 июля они задержаны и доставлены в ГСУ СК России по СКФО для проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе.

В управлении отметили, что ранее УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГСУ СК России по СКФО была задокументирована и пресечена противоправная деятельность членов запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в апреле 2021 года установлены и задержаны 16 лиц, входивших в состав экстремистской ячейки.

"На основании материалов дела в апреле ГСУ СК России по СКФО в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", - добавили в пресс-службе.