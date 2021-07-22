AFP: в столкновениях повстанцев с федеральными силами в Эфиопии погибли более 20 человек

ТАСС, 22 июля. Более 20 мирных жителей погибли при столкновениях повстанцев и федеральных сил в эфиопском штате Афар на границе с регионом Тыграй. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

"Ожесточенные столкновения продолжаются. Почти 70 тыс. человек непосредственно затронуты [боевыми действиями] и вынуждены были покинуть свои дома. <...> Более 20 мирных жителей погибли", - цитирует агентство эфиопского чиновника.

Отряды мятежников Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) начали 12 июля широкое наступление на юго- востоке и юго-западе штата, чтобы выйти к его административной границе. Эфиопские власти приступили 14 июля к переброске к южной административной границе штата Тыграй подразделений сил безопасности из штатов Оромия и Сомали для укрепления находящихся там подразделений федеральных войск. Одновременно идет укрепление позиций ополчения штата Амхара на границе с Тыграем.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из НФОТ напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием Мэкэле федеральными войсками и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическим объектами штата.

Отряды НФОТ начали 18 июня операции против находящихся в Тыграе федеральных войск Эфиопии. Им удалось 28 июня войти в Мэкэле и взять его под полный контроль. В последующие сутки ими были взяты еще несколько крупных городов Тыграя. Командование НФОТ объявило, что повстанцам за почти две недели наступления удалось разгромить пять дивизий правительственных сил. Основные федеральные войска Эфиопии отошли из Тыграя на территорию штатов Амхара и Афар.