В ДТП в Ростовской области погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля./ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона. В результате ДТП погиб один человек, пострадали двое детей.

"Водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, по предварительным данным, совершая маневр левого разворота, в месте, где это разрешено, не уступил дорогу автомобилю Honda, двигающемся во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель Opel, пострадали пассажиры Honda 2014 и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении.