В Свердловской области четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Три пассажира рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля пострадали в результате ДТП в Сысерти Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

"Водитель иномарки при проезде нерегулируемого перекрестка не заметил рейсовый автобус, который двигался по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате аварии пострадали три пассажира рейсового автобуса и водитель легковушки", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Kia при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с двигавшимся по главной дороге рейсовым автобусом ПАЗ. "У пожилой женщины медики диагностировали перелом руки, у остальных пострадавших ушибы. Сейчас всех осматривают в местной больнице", - добавили в пресс-службе.