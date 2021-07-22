В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Ливни, град и грозы ожидаются в ближайшие часы в Крыму, существует угроза подтоплений. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"По информации ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие два-три часа и до конца суток 22 июля в Симферополе ожидается ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за погодных условий высока вероятность возникновения подтоплений, аварий на объектах энергетики, ЖКХ и нарушения транспортного сообщения. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - уточнили в министерстве.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.