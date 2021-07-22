Участницу Pussy Riot Флорес арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес (Маргарита Коновалова) за неповиновение требованию сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"Зюзинский суд арестовал Флорес на 15 суток, признав ее виновной в невыполнении законных требований сотрудника полиции. Это решение мы обязательно обжалуем", - сказал он.

Флорес была задержана накануне, изначально ей заявили, что она похожа на человека из ориентировки, который разыскивается за кражу кошелька. Потом ее отвезли в отдел полиции "Котловка". В отношении нее составили протокол по ст. 19.3. [КоАП РФ] ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). По данным адвоката, "якобы она не предоставила полицейским документ, удостоверяющий личность".

За последний месяц полицейские задерживали и других членов объединения - Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции. Софеев и Никульшина покинули Россию.