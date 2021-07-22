В Уфе полицейские подбросили наркотики задержанной

УФА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о фальсификации доказательств возбуждено в отношении двух полицейских в Уфе, они подозреваются в том, что подбросили наркотики задержанной для завышения показателей работы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкирии в четверг.

"По материалам УФСБ России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Уфе по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности"), п. "б" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые хотели завысить показатели своей работы и добиться продвижения по службе. Для этого они под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали жительницу Уфы и обвинили ее в хранении наркотиков. "Доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения под стражу подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре. В последующем, на основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств")" - добавили в СК.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данным пресс-службы МВД по региону, в отношении этих сотрудников и их руководителе назначена служебная проверка.