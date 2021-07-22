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Лесные пожары в России

Площадь лесного пожара в Костромской области увеличилась до 348 га

По данным регионального управления МЧС, угрозы ближайшему к очагу возгорания населенному пункту нет

КОСТРОМА, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Кологривском районе Костромской области в четверг увеличилась до 348 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным департамента лесного хозяйства Костромской области, в среду вечером площадь возгорания составляла 226 га.

"По состоянию на 14:00, площадь, пройденная огнем, составила 348 га. Проводятся работы по локализации пожара. В тушении задействована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Костромской области в количестве 31 человек и четырех единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работы по локализации осложняются отдаленностью очага от места дислокации подразделений и источников водоснабжения, затрудненностью проезда техники. Угрозы ближайшему населенному пункту нет, поселок Советский находится в 10 км от очага возгорания.

Пожар был обнаружен 18 июля. С 21 июля в Кологривском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, 23 июля местами по области сохранится пожароопасность 5-го класса.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКостромская область
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