Площадь лесного пожара в Костромской области увеличилась до 348 га

КОСТРОМА, 22 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Кологривском районе Костромской области в четверг увеличилась до 348 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным департамента лесного хозяйства Костромской области, в среду вечером площадь возгорания составляла 226 га.

"По состоянию на 14:00, площадь, пройденная огнем, составила 348 га. Проводятся работы по локализации пожара. В тушении задействована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Костромской области в количестве 31 человек и четырех единиц техники", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, работы по локализации осложняются отдаленностью очага от места дислокации подразделений и источников водоснабжения, затрудненностью проезда техники. Угрозы ближайшему населенному пункту нет, поселок Советский находится в 10 км от очага возгорания.

Пожар был обнаружен 18 июля. С 21 июля в Кологривском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, 23 июля местами по области сохранится пожароопасность 5-го класса.