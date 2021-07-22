Под Анапой кроссовер выехал на тротуар

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем и выехал на тротуар в селе Сукко под Анапой, в результате пострадали шесть человек, среди которых три ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в среду.

"В результате выезда автомобиля Toyota RAV4 на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем", - говорится в сообщении ведомства.

Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, на место происшествия выехал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что среди пострадавших четыре человека, включая двух детей, - приезжие из Владимирской области, еще два человека, включая одного ребенка, - из Саратова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю также подтвердили, что в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены три взрослых и три ребенка в возрасте трех, восьми и девяти лет. Они также добавили, что за рулем наехавшего на людей автомобиля находился 66-летний мужчина. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства случившегося.

О состоянии пострадавших

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что состояние пешеходов, пострадавших в ДТП, оценивается как средней степени тяжести.

В прокуратуре Краснодарского края журналистам добавили, что и взрослые, и дети находятся в стабильном состоянии, их обследуют медики. В Минздраве региона позднее уточнили, что все пострадавшие госпитализированы.