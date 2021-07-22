Суд в Воронеже отправил под арест замглавы районной налоговой инспекции по делу о взятке

ТАСС, 22 июля. Воронежский суд отправил под арест на два месяца заместителя главы межрайонной налоговой инспекции по делу о взятке 8 млн рублей, а также бывшего налогового инспектора, который выступал посредником при передаче денег. Об этом журналистам в четверг сообщила представитель следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

"Сегодня обоим подозреваемым по данному уголовному делу судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 сентября 2021 года", - сообщила она.

В сентябре 2020 года к инспектору налоговой обратился житель Воронежа, который от имени директора коммерческой организации попросил перенести на более поздний срок запланированную выездную налоговую проверку юридического лица. Специалист обсудил предложение со своим руководителем, который оценил свою услугу в 8 млн рублей. В июле о противоправных действиях сотрудников налоговой узнали правоохранители, оба были задержаны.

В отношении замначальника возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении его подчиненного - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). На допросе они отказались от дачи показаний.