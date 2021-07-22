Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Участники экстремистского сообщества, задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт на территории полиции в Кисловодске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"21-22 июля задержаны семь участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.

Следствие ходатайствует об аресте задержанных.

В СК сообщили, что семь человек были задержаны в ходе расследования уголовного дела в отношении 17 участников международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность религиозного объединения, "направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства".