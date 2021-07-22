Найденных в Рузе детей поместили в социально-реабилитационный центр в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обнаруженных на улице детей в подмосковной Рузе определили в социально-реабилитационный центр в Москве, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Рузе нашли шестерых детей, которые в течение месяца жили на улице.

"По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю только в июне. Попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних после жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице. Детям от шести до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве, семья по месту учебы характеризуется положительно. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно, по заявлению мамы, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.

Она пояснила, что дальше детьми будут заниматься столичные органы опеки и попечительства.