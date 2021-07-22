{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Петербурге пострадал один человек

На Володарском мосту легковушка столкнулась с двумя автобусами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля на Володарском мосту через Неву в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На Володарском мосту водитель Suzuki Jimny не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автобусами "ПАЗ" и "Волгобас", - сообщил собеседник агентства.

В результате аварии водитель легкового автомобиля госпитализирован в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Волгоградской области пострадали пять человек в ДТП со скорой и грузовым фургоном
Машины столкнулись на 768-м км дороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград
Читать полностью