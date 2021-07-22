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Более 100 жилых домов остались без электроснабжения из-за аварии в двух районах Приангарья

Без света находятся дома в поселках Пея и Дальний

ТАСС, 22 июля. Электроснабжение более 100 жилых домов в двух районах Приангарья прервано из-за аварии. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

"Произошло аварийное отключение электроснабжения в п. Пея. Без электроэнергии остаются 91 частный жилой дом, два социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Также в МЧС отметили, что второе аварийное отключение электроснабжения произошло в п. Дальний, где без электроэнергии остались 40 частных жилых домов.

Восстановлением электроснабжения занимаются восемь человек и две единицы техники.

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