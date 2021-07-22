Срок ареста обвиняемого во взяточничестве экс-заммэра Ярославля продлили на полгода

ТАСС, 22 июля. Красноперекопский районный суд в четверг продлил на шесть месяцев срок ареста бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, обвиняемого в получении взяток на сумму более 2,3 млн рублей. Кроме того, на 3 августа назначено рассмотрение дела по существу, сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Красноперекопский районный суд города Ярославля принял решение о назначении судебного заседания для рассмотрения дела по существу на 3 августа в 10:00 мск, а также о продлении срока содержания под стражей в отношении Р. Бадаева на шесть месяцев на период рассмотрения дела в суде", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2019 года Бадаев получил от гендиректора коммерческой строительной организации 1,8 млн рублей за оказание содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города. В январе 2020 года Бадаев получил от генерального директора другой коммерческой организации 530 тыс. рублей за аналогичную помощь.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля приступил в начале 2019 года.