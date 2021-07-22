Сбивший пешеходов в Анапе водитель, по предварительным данным, был трезв

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Водитель, управлявший кроссовером и допустивший наезд на шестерых пешеходов в поселке Сукко под Анапой, по предварительным оценкам, был трезв. 66-летний водитель не исключил, что мог потерять сознание за рулем.

"По предварительным оценкам, водитель находился в трезвом состоянии, он будет направлен на медосвидетельствование", - сообщил журналистам Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.

На видеозаписи опроса водитель пояснил, что, видимо, потерял сознание за рулем. Видеоматериал распространен пресс-службой прокуратуры Краснодарского края. "Поехал с места проживания на работу - в санаторий "Дорожник", въезжая в поселок Сукко, возможно, появился какой-то шум в голове. Я не придал этому значение. Двигаясь по улице Центральной, вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришел в себя, я думаю, что потерял сознание - у меня не было состояния сонливости", - говорит водитель на записи.

Опрашиваемый пояснил, что до того, как сел за руль автомобиля, чувствовал себя нормально.

Как уточнил Фоменко, состояние пострадавших удовлетворительное. После предварительного следствия в случае наличия состава преступления будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что водитель кроссовера, по предварительным данным, заснул за рулем.

Все пострадавшие - три взрослых и три ребенка в возрасте трех, восьми и девяти лет - госпитализированы.