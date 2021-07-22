Число лесных пожаров увеличилось в Вологодской области до 10

ВОЛОГДА, 22 июля. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Вологодской области возросло за день с восьми до 10, их площадь увеличилась с 850 до 870 га. Шесть очагов локализованы, угрозы населенным пунктам нет, говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС РФ по области.

"На территории Вологодской области продолжают действовать 10 лесных пожаров площадью более 870 га, шесть очагов локализованы. Движения огня в сторону населенных пунктов области не допущено", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ГУ МЧС, два новых очага появились в Великоустюгском и Никольском районах, их площадь небольшая - 0,15 и 0,3 га соответственно, специалисты рассчитывают быстро их ликвидировать.

Во всех муниципалитетах, где зафиксированы лесные пожары, продолжают прокладывать минерализованные полосы и проливают кромки очагов. К тушению привлечены 298 человек - работники лесхозов, лесной охраны, арендаторы и сотрудники МЧС России, а также 92 единицы техники.